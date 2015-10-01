"العليا للانتخابات": رصد مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين وإزالتها

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا تلقت بعض الشكاوى بشأن الدعاية الانتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية فى المحافظات.

وأضاف "مروان" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك 6 حالات ثبت مخالفتها، وتمت إزالتها، و4 حالات أخرى لم تبث مخالفتها، مشيرا إلى أنه جارى الفحص فى باقى الشكاوى المقدمة لاتخاذ قرارات بشأن كل واقعة.

وأكد مروان، أن المواطن يقع عليه العبء الأساسى فى توثيق مخالفات الدعاية الانتخابية، وتحديد مرتكبيها، موضحًا أن لجنة متابعة الأداء الإعلامى رصدت مخالفة بعض البرامج التليفزيونية لضوابط الدعاية الانتخابية، وأرسلت اليوم الخميس تقريرا للجنة العليا فى هذا الشأن، وسيتم عرضه على اللجنة أول الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة أرسلت خطابات لوزيرى التنمية المحلية والمجتمعات العمرانية بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، وكان هناك تحرك ايجابى واستجابة بإزالة عدد كبير من المخالفات.

والتقى مروان السفير الألمانى بالقاهرة ووفد من السفارة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، حيث حضروا إلى مقر الهيئة لحضور أحد المؤتمرات والتقوا مروان قبيل بدء المؤتمر.

العليا للانتخابات: 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا بالمرحلة الأولى

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