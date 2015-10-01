فى أولى جولاته..زكى بدر يستبعد مدير البرامج بمركز التنمية المحلية بسقارة

فى أول جولة له منذ توليه المنصب الوزارى، قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال جولة مفاجئة لمركز التنمية المحلية المحلية بسقارة، تفقد خلالها المنشآت وسير العمل بالمركز، استبعاد مدير عام تنفيذ البرامج بالمركز نظراً لتدنى مستوى الأداء التدريبى بالمركز ومجازاة مسئول الفندق السكنى للدارسين لسوء مستوى النظافة.

وأوضح "بدر"، حسب بيان اليوم، أنه تم خلال الجولة رصد العديد من الأحوال المتردية بالمركز، وأهمها تردى الأحوال الإدارية بالمركز، خاصة مستوى النظافة العامة والأدوات المستهلكة، خاصة بالمطعم الرئيسى وغرف الطعام.

وأضاف "بدر" أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تطوير وتحديث المركز، من حيث البرامج التدريبية التى تقدم للدارسين واستخدام تكنولوجيا تدريب متطورة ورفع مستوى القائمين بالتدريب وتزويد المركز بالإمكانيات والمعدات الحديثة والمتطورة لكى يتماشى مع متطلبات العصر، مما يساهم فى رفع وتنمية مهارات الدارسين وتأهيلهم تمهيداً لتوليهم المسئولية فى مختلف المواقع بالإدارة المحلية وإعداد قيادات محلية جديدة قادرة على العمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه نظراً لسوء مستوى أداء الخدمة التى تقدمها غرفة العمليات بديوان عام الوزارة للمواطنين وسوء أداء العاملين والمعدات اللازمة للعمل بها، من خلال تفقد الوزير للعمل بغرفة عمليات الوزارة على أرض الواقع، قرر الدكتور أحمد زكى بدر تطوير غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالعاملين المدربين والمعدات الحديثة اللازمة لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل جاد وفعال وحلها على الفور للتيسير عليهم وتقديم خدمات افضل لهم، فى إطار حرص الوزارة لمزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين.

وأشار "بدر" إلى أن الوزارة تعد من أهم الوزارات نظراً لعلاقاتها المباشرة والدائمة بالمواطنين، خاصة على مستوى الحياة اليومية لهم وارتباط كل ما يقدم للمواطنين من خدمات ارتباطاً وثيقاً بالإدارة المحلية.