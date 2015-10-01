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"العليا للانتخابات" ترسل أجهزة القارئ الإلكترونى للسفارات

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"العليا للانتخابات" ترسل أجهزة القارئ الإلكترونى للسفارات "العليا للانتخابات" ترسل أجهزة القارئ الإلكترونى للسفارات
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا أرسلت أجهزة القارئ الإلكترونى لمختلف السفارات الموجود بها الجاليات المصرية استعدادا للانتخابات البرلمانية.

وأضاف "مروان" خلال لقائه الصحفيين صباح اليوم الخميس، أن السفارات استلمت أجهزة القارئ الإلكترونى بالفعل وتم شحنها، وسيتم عمل لقاءات مع وزارة الخارجية من خلال السفير حمدى لوزة نائب الوزير للتنسيق والرد على أى استفسارات.

وأشار إلى أن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، شكل لجنة من الأمانة العامة لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج والتواصل مع وزارة الخارجية فى هذا الشأن.


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