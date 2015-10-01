نفوق 6 رؤوس ماشية فى احتراق 4 منازل بجرجا سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بعدد 4 منازل بناحية قرية بندار الغربية دائرة مركز جرجا، نتج عنها نفوق 6 رؤوس ماشية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز بدون خسائر فى الأرواح.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز بنشوب حريق بناحية قرية بندار الغربية بمنازل ع ا ع 68 عاما مزارع و ح ع ا ع 19 عاما مزارع وا ع ا ع 40 عاما ود ع ا ع 23 عاما عامل ويقيمون بذات الناحية، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق عدد "6" رؤوس ماشية واحتراق كمية من الغلال والأجهزة الكهربائية.

وبسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى بمنزل والدهم وامتدت النيران لباقى المنازل ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وتم إخطار الإدارة البيطرية بجرجا للانتقال واتخاذ اللازم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3340 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

>