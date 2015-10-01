إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج

أكد المهندس مراد محمد حسين، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، أن المديرية بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ساقلتة وجرجا وطهطا، نجحت فى إزالة 25 حالة تعدٍّ على أراض زراعية وأملاك دولة، على مساحة فدان وقيراط.

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية، فى تصريحات صحفية، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.

>