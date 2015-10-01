محافظ سوهاج: ضبط 5 أطنان بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن مديرية التموين بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى، بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط خمسة ونصف طن بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء داخل إحدى محطات تموين السيارات وجراكن معبأة بالبنزين مع مواطنين، وتم تحرير عدد 10 محاضر، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف .

وأضاف: كما تم تحرير عدد 9 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وقدرها "276كجم"، وتم تحرير عدد 83 محضر متنوع للمخابز المخالفة "عدم إعلان عن موعيد التشغيل، نقص وزن، عدم انتظام سجلات الحركة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" ، وتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

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