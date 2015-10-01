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الزمالك: هذه متطلبات الفوز على النجم بالأربعة وفيريرا تعرض لهذا الموقف من قبل

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الزمالك: هذه متطلبات الفوز على النجم بالأربعة وفيريرا تعرض لهذا الموقف من قبل الزمالك: هذه متطلبات الفوز على النجم بالأربعة وفيريرا تعرض لهذا الموقف من قبل

صرح إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك بأن الفريق يحتاج لعدة عوامل لكي يفوز على ضيفه النجم الساحلي بأربعة أهداف السبت المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وخسر بطل بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي في لقاء الذهاب بمدينة سوسة ويحتاج للفوز بأربعة أهداف دون رد ليتأهل للنهائي القاري الأول له منذ عام 2002.

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة بعدما حصد كأس مصر للموسم الثالث على التوالي بالفوز على الأهلي لأول مرة منذ عام 2007.

ويخوض الزمالك نصف النهائي القاري الأول له منذ عام 2005 بعدما حصد الثنائية المحلية الثالثة في تاريخه بعد (1960 و1988).

وأكد يوسف أن "الهدوء والتركيز دون اللعب بعصبية مع وجود الثقة بالنفس هي عوامل رئيسية يستطيع بها الزمالك الفوز بأربعة أهداف على النجم".

وأضاف يوسف لموقع ناديه على الإنترنت "المدرب جوزفالدو فيريرا تعرض لهذا الموقف من قبل. خسر 6-2 ثم فاز في العودة مع بورتو 5-0".

وأتم "أتمنى أن يتكرر الأمر".

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