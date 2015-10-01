محافظ قنا يناقش الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعاَ موسعاَ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التى سيتم إجرائها يومى 18و 19 من شهر اكتوبر الحالى وذلك بحضور المستشار جمال علي موسي رئيس محكمة قنا الابتدائية (رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة قنا) واللواء صلاح الدين حسان مدير امن قنا وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والمعنية بالمحافظة .

وأوضح الهجان ان محافظة قنا تضم 360 مركز انتخابى مقسمين الى 861 لجنة فرعية مؤكدا انه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والقطاع العسكرى والمديريات المعنية لتجهيز وتأمين المقرات الإنتخابية لإستقبال الناخبين مع توفير كافة وسائل الراحة للمشرفين على الإنتخابات والناخبين ووجه بضرورة عمل مظلات امام اللجان لراحة الناخبين خاصة كبار السن والسيدات كما أمر بتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسباَ لإنقطاع الكهرباء .

وأشار الهجان،إلى انه سوف يتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لمتابعة العملية الإنتخابية وأكد ان المحافظة تقف على مسافة واحده من جميع المرشحين داعيا الى ضرورة تضافر كافة الجهود من المسئولين والمواطنين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وانهاء الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق .