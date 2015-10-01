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بكين : لا يجب أن يتدخل العالم بشكل «تعسفي» في الازمة السورية

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بكين : لا يجب أن يتدخل العالم بشكل «تعسفي» في الازمة السورية بكين : لا يجب أن يتدخل العالم بشكل «تعسفي» في الازمة السورية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي وهو ينظر إلى الأزمة السورية، واستدرك قائلا “لكن يجب على العالم أيضا ألا يتدخل بشكل تعسفي” مكررا دعوة بكين إلى حل سياسي للأزمة.

وأبلغ وانغ مجلس الأمن أن العالم بحاجة إلى احتواء الأزمة الإنسانية في سوريا وحث خطى عملية السلام، وذلك بعد أول ضربة جوية لروسيا على الأراضي السورية،

حسبما ذكرت رويترز.

ولم يذكر وانغ أي إشارة مباشرة إلى الأسد أو الضربات الجوية الروسية، وبشكل عام تحذو الصين حذو روسيا أثناء التصويت على القرارات الخاصة بالمسألة السورية.

ودعت الصين مرارا إلى حل سياسي وحذرت من أن العمل العسكري لا يمكنه أن ينهي الأزمة.

 

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