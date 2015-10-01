للنساء.. 7 عوامل ترفع فرص إصابتك بالتجاعيد تجنبيها

خطوط الوجه أو ما يعرف بالتجاعيد من العلامات المزعجة للنساء والتى ترتبط غالبا بكبر السن، وبالطبع تسعى المرأة لتأخير ظهور تلك الخطوط قدر استطاعتها.

لكن هل تعلمين أن هناك بعض العوامل التى قد تمثل عاملا مساعدا فى ظهور تجاعيد البشرة مبكرا، وهى العوامل التى يجب عليك التنبه لها وتجنبها.

فى السطور التالية توضح هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أهم العوامل التى تعجل بظهور تجاعيد البشرة وهى:

- عدم تناول الكميات الكافية من الماء والتى لا يجب أن تقل عن ليترين ونصف يوميا.

>- عدم الاهتمام بترطيب البشرة بالكريمات المناسبة لطبيعتها سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة.

>- التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، دون استخدام الكريم الواقى من اشعة الشمس.

>- إهمال تقشير البشرة والذى يجب أن نحرص على القيام به مرة واحدة اسبوعيا.

>- استخدام كريمات علاج التجاعيد بصورة وقائية قبل ظهورها ومنذ بداية مرحلة الثلاثينيات.

>- احرصى على تناول مضادات الأكسدة كالتوت والكريز، فهى من العناصر المهمة والتى تساعد على الحفاظ على خلايا البشرة.

>- احرصى على تناول فيتامين سى بصورة يوميه.