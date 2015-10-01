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لو عندك حد كبير فى السن.. 5 نصائح لحماية عظامه

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لو عندك حد كبير فى السن.. 5 نصائح لحماية عظامه لو عندك حد كبير فى السن.. 5 نصائح لحماية عظامه
نسبة كبيرة من الأشخاص، خاصة كبار السن، يعانون من مشاكل كبيرة فى العظام، مما يتسبب فى حدوث العديد من المضاعفات التى تعوق المشى والتحرك، ومن أهم هذه الإصابات خشونة الركبة أو التآكل فى الغضاريف.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ واستشارى جراحات العمود الفقرى، أن هناك نسبة كبيرة من كبار السن يعانون من مشاكل العظام، وهذا يعوق تحركهم ولكن الحركة تعد من أهم الأشياء لكبار السن لأنها تحرك الدورة الدموية لديهم.

ويقدم أستاذ واستشارى جراحة العمود الفقرى، بعض النصائح للحفاظ على صحة العظام والحد من حدوث أى مضاعفات ومنها:
>1- تناول 3 لترات من الماء بشكل يومى يقوى صحة عظامك.
>2- الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم كالألبان ومشتقاتها.
>3- تناول الفواكه خاصة الموز والتفاح.
>4- الخضراوات مهمة لصحة عظامك وعليك تناول البقدونس والجرجير والجزر.
>5- المشى لمدة نصف ساعة فى اليوم يقوى صحة عظامك، ولكن ينصح المشى بهدوء تجنبا للمضاعفات.

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مصر 365