حزب النور ببنى سويف يعرض فيديوهات للسيرة الذاتية لمرشحيه على موقع يوتيوب

دشنت أمانة حزب النور بمحافظة بنى سويف فيديوهات على اليوتيوب، لعرض السيرة الذاتية لمرشحى دائرة مركز وبندر بنى سويف

وذكر الحزب فى فيديوهات السيرة الذاتية للمهندس محمد عبدالعاطى عدنان مرشح الحزب عن دائرة بنى سويف، وأن المهندس محمد عدنان هو وكيل أول الحزب ببنى سويف على مقعد الفردى بالدائرة الأولى بالمحافظة، والتى تضم بندر ومركز بنى سويف.

كما عرض الحزب فى الفيديو الثانى السيرة الذاتية للمرشح شعبان عبدالعليم وهو من مواليد قرية منشاة عاصم – مركز ومحافظة بنى سويف. 1/6/1952، ويعمل أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة بنى سويف،ويشغل منصب عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، عضو الهيئة العليا، الأمين العام المساعد للحزب، وأمين الحزب بمحافظة بنى سويف.