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بالصور.. قمامة ومخلفات أمام مركز التدريب المهنى بفوه كفر الشيخ

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يعانى مركز التدريب المهنى بمدينة فوه من تراكم القمامة أمام وخلفه فى صورة سيئة ندد بها عدد من أهالى فوه وطالبوا بإزالتها حفاظا على مكانة مركز التدريب الذى يتردد عليه العديد من المتدربين والمواطنين.

وأكد إيهاب الشملول" من أهالى فوه "إن مدينة فوه مدينة سياحية لاقت اهتمام محافظ كفر الشيخ ودشن من أجلها حملة لترويج السياحة بها ولا يليق أن تكون القمامة أمام مركز التدريب المهنى بفوه والتى تلقيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه أمام الباب الرئيس للمركز الذى هو الواجهة.

وأضاف الشملول أن المارة من الأهالى والعاملين بالمركز يتضررون من المنظر ومن الرائحة الكريهة التى تنبعث من القمامة وهذا منظر غير حضارى بالمرة ولا يليق بمركز عريق مثل هذا يأتى له المتدربون من جميع النواحى والمدن والقرى المجاورة ويكون بهذا المنظر غير الحضارى.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365