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رفع طعن بديع و37 متهمًا آخرين على أحكام إعدام ومؤبد في«غرفة عمليات رابعة» للقرار

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رفع طعن بديع و37 متهمًا آخرين على أحكام إعدام ومؤبد في«غرفة عمليات رابعة» للقرار رفع طعن بديع و37 متهمًا آخرين على أحكام إعدام ومؤبد في«غرفة عمليات رابعة» للقرار

1 أكتوبر 2015 | 9:45 صباحاً

مرشد الاخوان محمد بديع

رفعت منذ قليل، محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، جلسة طعن 38 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” للقرار .

وتقدم ٣٨ متهما بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبة 12 منهم بالإعدام، و٢٦ بالسجن المؤبد.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: “محمد بديع، مرشد الإخوان، محمود غزلان “هارب”، حسام أبو بكر الصديق “محبوس”، مصطفى طاهر الغنيمي “محبوس”، سعد الحسيني “محبوس”، ووليد عبد الرءوف شلبي “محبوس”، صلاح الدين سلطان “محبوس”، عمر حسن مالك “محبوس”، سعد محمد عمارة “هارب”، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي “محبوس”، فتحي شهاب الدين “محبوس”، صلاح نعمان مبارك بلال “محبوس”، محمود البربري محمد “محبوس”، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم “محبوس”.

ووجهت النيابة إليهم عدة اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة”.

عاجل 2015-10-01

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