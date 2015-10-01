تأجيل نظر طعن «بديع» و37 آخرين على أحكام الإعدام والمؤبد في «غرفة عمليات رابعة»

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من 38 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، والطعن المقدم من النيابة الى جلسة 15 اكتوبر للاطلاع على مذكرة النقض.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.

> ومثل المتهمين في هيئة الدفاع كلامن محمد سليم العوا ومحمد طوسون وكامل مندور واسامه الحلو وحسن صالح وناصر احمد وعبدالمنعم عبدالمقصود

كانت محكمة الجنايات أصدرت فى إبريل الماضى حكما حضوريا بمعاقبة ١٢ متهما بالإعدام على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة وبالسجن المؤبد لـ26 وغيابيا لمتهمين بالإعدام و١١ بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصام رابعة.