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مصرع 50 شخصًا في هجوم على منجم فحم في الصين

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مصرع 50 شخصًا في هجوم على منجم فحم في الصين مصرع 50 شخصًا في هجوم على منجم فحم في الصين

أرشيفية

لقي خمسون شخصا على الأقل مصرعهم في الصين، جراء هجوم على منجم للفحم، في منطقة شينجيانغ، أقصى غرب البلاد.

ووفقا لـ”رويترز” حذر مسؤول بارز في القيادة الصينية من تردي الوضع الأمني في المنطقة، قائلا إن حكومة بكين تواجه تهديدا كبيرا من متشددين وانفصاليين، في شينجيانغ بعدما قتل فيها المئات، خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن سلطات الصين لا تقدم دليلا يؤكد وجود جماعة قائمة تقاتل ، منبهة إلى أن الاضطرابات تنجم على الأرجح عن شعور فئة من المواطنين الصينيين بالإحباط جراء القيود المفروضة على قومية الويغور.

وأوردت إذاعة آسيا الحرة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن معظم القتلى من أغلبية الهان الصينية، ناقلة عن ضابط الشرطة، أكبر هاشم، قوله إن كل العمال الذين لم يكونوا في نوبة عمل وقت العمل قتلوا أو أصيبوا.

وكالات

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