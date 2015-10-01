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تأجيل مباراة «فيفا» و «يويفا» بعد فضيحة بلاتر وبلاتيني

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تأجيل مباراة «فيفا» و «يويفا» بعد فضيحة بلاتر وبلاتيني تأجيل مباراة «فيفا» و «يويفا» بعد فضيحة بلاتر وبلاتيني

قرر الاتحادان الدوليان “فيفا” والأوروبي “يويفا”، تأجيل المباراة السنوية بين العاملين في الاتحادين، وذلك مع فتح السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا يضم اسمي رئيسي الاتحادين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الجمعة، تحت اسم “تحدي فيفا-يويفا 2015″، في نيون السويسرية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي مقرا له، إلا أنه تم تأجيلها حتى إشعار آخر، بحسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي.

ويأتي هذا القرار بعد تأكيد السلطات السويسرية أنه توسيع نطاق التحقيق الأسبوع الماضي ليشمل رئيس الاتحاد الدولي، وأيضا رئيس الاتحاد الأوروبي، الذي تتأرجح وضعيته بين شاهد ومتهم، وفقا للتصريحات التي أدلت بها السلطات السويسرية، الثلاثاء.

وكان المدعي العام السويسري قد أوضح للصحفيين أنه لا يستبعد مداهمة مقر الاتحاد الأوروبي كجزء من عمليات البحث ضمن التحقيق.

وأعلن مكتب المدعي العام في وقت سابق أن بلاتر مشتبه به في عملية “دفع غير مشروع” لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني.

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