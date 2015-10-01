حرس الحدود التونسي يوقف سيارتين محملتين بالأسلحة على الحدود الليبية

تمكنت قوات الحرس الوطني التونسي بولاية تطاوين من حجز سيارتين ليبيتين حاولتا دخول الأراضي التونسية خلسًة كانتا محملتين بعدد من الأسلحة والذخيرة.

وقالت وزارة الداخلية، -في بيان لها- اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن قوات أمن الحرس الوطني الحدودي تمكنت في عملية استباقية من رصد تحركات لسيارات مشبوهة قادمة من ليبيا وبدون لوحات معدنية.

وأضاف البيان، أنه بتفتيش السيارتين عثر بهما على كميٍة من الأسلحة والذخيرة تتمثل في 8 صناديق ذخيرة و10 أسلحة كلاشينكوف و3 قنابل يدوية و7 شرائط لذخيرة بها طلقات رصاص عيار 14.5 مم بالإضافة إلي سلاح جماعي مثبت على إحدى السيارات ذات عيار 14.5مم.

وقد تولت وحدات الحرس الوطني حجز جميع الأسلحة والذخيرة وتأمين السيارتين وفتح تحقيقات لتحديد هوية الأشخاص والسيارات المقبوض عليهم.