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نائب محافظ القاهرة:200سيارة و500عامل يشاركون بإزالة أكشاك حلوان المخالفة

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نائب محافظ القاهرة:200سيارة و500عامل يشاركون بإزالة أكشاك حلوان المخالفة نائب محافظ القاهرة:200سيارة و500عامل يشاركون بإزالة أكشاك حلوان المخالفة
قال اللواء السيد نصر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الدفع بما يقرب من 200 سيارة نصف نقل و500 عامل نظافة و20 لودر كبير و20 سيارة لورى لإزالة المخالفات الناجمة عن الأكشاك المخالفة الموجودة فى محيط محطة مترو حلوان.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية منذ مدة طويلة وأن هناك استجابة من البائعين لنقلهم.

- بالصور.. بدء إزالة أكشاك الباعة الجائلين المخالفة من محيط مترو حلوان
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- نائب محافظ القاهرة:الباعة بمحيط"مترو حلوان"رحبوا بنقلهم لمكان أكثر نظافة
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