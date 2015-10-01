البابا تواضروس يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لإثيوبيا

وصل إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قادما من أديس أبابا بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت خمسة أيام، التقى خلالها الأنبا "متياس" بطريرك إثيوبيا وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، كما زار عدد من الكاتدرائيات والأماكن التاريخية .

وأكد البابا تواضروس، خلال كلمته باحتفال فى كنيسة الثالوث المقدس، أن نهر النيل يحمل الخير والنماء للجميع، ومشيرا إلى دور الخبراء ومهندسى الرى، وكذلك القيادة السياسية الحكيمة لدى البلدين فى احتواء أى خلاف قد يتعلق بسد النهضة، مؤكدا أن المستقبل مشرق للجميع.