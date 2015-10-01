أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لإثيوبيا

Google+ Print
البابا تواضروس يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لإثيوبيا البابا تواضروس يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لإثيوبيا
وصل إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قادما من أديس أبابا بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت خمسة أيام، التقى خلالها الأنبا "متياس" بطريرك إثيوبيا وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، كما زار عدد من الكاتدرائيات والأماكن التاريخية .

وأكد البابا تواضروس، خلال كلمته باحتفال فى كنيسة الثالوث المقدس، أن نهر النيل يحمل الخير والنماء للجميع، ومشيرا إلى دور الخبراء ومهندسى الرى، وكذلك القيادة السياسية الحكيمة لدى البلدين فى احتواء أى خلاف قد يتعلق بسد النهضة، مؤكدا أن المستقبل مشرق للجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365