أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع طالبين وإصابة ثالث صدمهم قطار أثناء ذهابهم للمدرسة بالمحلة

Google+ Print
مصرع طالبين وإصابة ثالث صدمهم قطار أثناء ذهابهم للمدرسة بالمحلة مصرع طالبين وإصابة ثالث صدمهم قطار أثناء ذهابهم للمدرسة بالمحلة
اصطدم القطار القادم من طنطا إلى المنصورة صباح اليوم الخميس بـ3طلاب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمنطقة البوابة الثانية بالمحلة من مكان غير مخصص للعبور، ولقى 2 منهم مصرعهما وأصيب الأخير بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا يفيد باصطدام القطار القادم من طنطا إلى المنصورة بـ3طلاب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بالمحلة، مما أدى إلى مصرع 2 منهم وإصابة الأخير بإصابات خطيرة، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى المحلة العام والمصاب بالمستشفى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365