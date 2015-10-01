مصرع طالبين وإصابة ثالث صدمهم قطار أثناء ذهابهم للمدرسة بالمحلة

اصطدم القطار القادم من طنطا إلى المنصورة صباح اليوم الخميس بـ3طلاب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمنطقة البوابة الثانية بالمحلة من مكان غير مخصص للعبور، ولقى 2 منهم مصرعهما وأصيب الأخير بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا يفيد باصطدام القطار القادم من طنطا إلى المنصورة بـ3طلاب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بالمحلة، مما أدى إلى مصرع 2 منهم وإصابة الأخير بإصابات خطيرة، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى المحلة العام والمصاب بالمستشفى.

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