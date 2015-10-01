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بالصور..المرافق تزيل مسجدا بناه الباعة الجائلون أمام سور محطة مترو حلوان

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أزالت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحى حلوان مسجدا بناه الباعة الجائلون منذ عشرات السنين أمام سور محطة مترو حلوان، حيث قام عدد من عمال النظافة بإخلائه من المصاحف والأدوات الموجودة بداخله قبل أن تبدأ عملية الهدم وأزالوا اللافتة الموجودة أمامه.

فيما اعترض عدد من المتواجدين على هدم المسجد وتحدث إليهم عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة وحى حلوان وأوضحوا لهم أن مكانه مخالف ولابد من إزالته فانسحبوا واستكملت الجهات التنفيذية عملية هدمه وإزالته.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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