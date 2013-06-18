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أنوشكا: المشاركون في "الحوار الوطني" بدوا كأنهم "قاعدين على مصطبة"

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أنوشكا: المشاركون في "الحوار الوطني" بدوا كأنهم "قاعدين على مصطبة" أنوشكا: المشاركون في "الحوار الوطني" بدوا كأنهم "قاعدين على مصطبة"

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

استنكرت الفنانة أنوشكا الحوار الوطني الذي عُقد بشأن قرار إثيوبيا بدء إنشاء "سد النهضة"، وقالت إنه بدا كأن المشاركين فيه "قاعدين على مصطبة".

ووصفت أنوشكا، خلال لقائها ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة ontv مع الإعلامي يوسف الحسيني، الحوار الوطني بأنه "إهانة في حق الشعب وإهانة للرئيس نفسه"، وتساءلت: "هل تم محاسبة من أخطأ في عدم إبلاغ الأحزاب والقوى السياسية بأن الحوار مذاع على الهواء؟ وكيف يقبل على نفسه هذه الإهانة؟".

وأضافت: "لابد من إصلاح مشاكلك داخل بلدك في البداية، ونحن جميعا سنذهب معك لحل مشاكل الخارج".

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