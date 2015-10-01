مران قاسي للأهلي استعدادا لأورلاندو ' السريع ' .. وغياب عاشور

شهد مران الأهلي الخميس رفع مستوى الأحمال البدنية بتدريب اللاعبين على الركض كثيرا وسرعة الارتداد الدفاعي.

وخاض الأهلي مرانا قاسيا استعدادا لمقابلة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقام اللاعبون بالركض السريع عدة مرات وتدربوا على سرعة الارتداد الدفاعي قبل مواجهة فريق القراصنة الذي يتميز بسرعة لاعبيه الذين منحوه التفوق ذهابا على ملعبه بهدف دون رد.

وركز المدرب فتحي مبروك في المران قبل الأخير للمباراة على تدريب اللاعبين على الالتفاف المفاجيء للجسم تحسبا للهجمات المرتدة المتوقعة لأورلاندو.

وغاب حسام عاشور لاعب الوسط عن المران الجماعي واكتفى بالركض حول الملعب وانضم له وليد سليمان الذي يخوض المرحلة التأهيلية الأخيرة بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية.