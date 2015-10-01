مقتل 40 شخص من الميليشيات فى تعز اليمنية

صرحت مصادر بالمقاومة الشعبية فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بأن المعارك التى شهدتها جبهات القتال بين المقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح أسفرت عن مقتل 40 من عناصرهم و اصابة 28 آخرين فيما قتل عنصر من المقاومة وأصيب 7 آخرون .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية عن مصادر بتعز أن الميليشيات قصفت بصورة عشوائية أحياء سكنية بمدينة تعز مما أسفر عن مقتل 4 مواطنين و اصابة 12 آخرين .

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة وقعت طوال أمس فى جبهات متفرقة من مدينة تعز، وتدور فى الأثناء مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية وميلشيا الحوثى المسنودة بقوات تابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح فى جبهات متفرقة من محافظة تعز بين المقاومة والميليشيات وتحاول عناصر الميليشيات التقدم للسيطرة على مواقع المقاومة الا أن عناصر النقاومة تمكنوا من التصدى لهم بعد قصف مواقعهم بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة .