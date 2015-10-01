أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 40 شخص من الميليشيات فى تعز اليمنية

Google+ Print
مقتل 40 شخص من الميليشيات فى تعز اليمنية مقتل 40 شخص من الميليشيات فى تعز اليمنية
صرحت مصادر بالمقاومة الشعبية فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بأن المعارك التى شهدتها جبهات القتال بين المقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح أسفرت عن مقتل 40 من عناصرهم و اصابة 28 آخرين فيما قتل عنصر من المقاومة وأصيب 7 آخرون .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية عن مصادر بتعز أن الميليشيات قصفت بصورة عشوائية أحياء سكنية بمدينة تعز مما أسفر عن مقتل 4 مواطنين و اصابة 12 آخرين .

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة وقعت طوال أمس فى جبهات متفرقة من مدينة تعز، وتدور فى الأثناء مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية وميلشيا الحوثى المسنودة بقوات تابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح فى جبهات متفرقة من محافظة تعز بين المقاومة والميليشيات وتحاول عناصر الميليشيات التقدم للسيطرة على مواقع المقاومة الا أن عناصر النقاومة تمكنوا من التصدى لهم بعد قصف مواقعهم بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365