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الأرصاد : طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

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الأرصاد : طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الأرصاد : طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء قد تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

أما حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب غربًا، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 33

الإسكندرية 24 30
> مطروح 23 29
> بورسعيد 26 29
> دمياط 26 28
> بلطيم 25 28
> الإسماعيلية 25 34
> السويس 26 35
> العريش 24 32
> نخل 18 34
> طابا 19 35
> الطور 25 33
> مرسى علم 26 36
> الغردقة 27 36
> شرم الشيخ 27 36
> رفح 23 31
> كاترين 18 32
> سيوة 22 32
> المنيا 24 35
> الفيوم 23 34
> رأس سدر 24 33
> أبوسمبل 27 39
> وسط الدلتا 26 33
> أسيوط 25 35
> سوهاج 25 37
> الأقصر 25 38
> أسوان 27 41
> شلاتين 25 37
> حلايب 27 34
> الوادى الجديد 25 36
> قنا 26 38
> نويبع 27 36
> السلوم 18 27.

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