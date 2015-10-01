فسحة المدرسة القصيرة تجعل الأطفال يأكلون كمية قليلة من الطعام

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأطفال الذين لديهم فترة أقل من 20 دقيقة لتناول الغداء فى المدرسة يتناولون كميات أقل ويتركون المزيد من الأطعمة الصحية.

وأشار معدو الدراسة إلى أن 20 دقيقة أو أقل قد لا يكفى من لتناول الطعام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانتظار لتقديم الخدمة أو الوصول فى وقت متأخر لتناول الغداء يترك للأطفال فى بعض الأحيان أقل من 10 دقائق فقط للجلوس وتناول الطعام.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جوليانا كوهين، أستاذة فى قسم التغذية، أن نوعية الطعام والتوقيت من أهم الاشياء التى يجب التركيز عليها فى الوجبات المدرسية.

ووجد الباحثون أن الطلاب الذين لديهم أقل من 20 دقيقة لتناول طعام الغداء يأكلون أقل من 13% من المقبلات، وأقل من 12% من الخضراوات، وأقل من 10% من الحليب.

وأضاف الباحثون أن وقت الغذاء فى المدرسة يجب أن يزيد على 25 دقيقة لتناول أكبر قدر من وجبة الغذاء التى تعتبر الوجبة الرئيسية بالنسبة للأطفال.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".