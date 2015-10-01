ضبط أسلحة ومخدرات ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 7 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن ( 2 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – 7 طلقات متنوعة، كما تم ضبط كل من، محمد . م . أ 51 سنة موظف، ومقيم بمركز المنيا، وبحوزته 140 قرصا لعقار التامول المخدر، ومحمد . إ . ز 31 سنة عامل، ومقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته عدد 11 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن 25 جراما، وعدد 78 قرصا لعقار الترامادول المخدر ، بقصد الاتجار.
فيما تم فحص 20 عينة للسائقين فى إطار الحملة المقررة للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، والتى أسفرت عن إيجابية 4 عينات لسائقين، متعاطين للمخدرات أثناء القيادة.
كما تمكنت الحملة من تحرير 1915 مخالفة مرورية، تضمنت ، (44 دراجة بخارية – 3 سيارات- 814 مخالفة دراجة بخارية – 1054 مخالفة سيارات.
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