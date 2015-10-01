ضبط أسلحة ومخدرات ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات ومخالفات مرورية خلال حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية اليوم، لضبط الخارجبن عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 7 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن ( 2 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – 7 طلقات متنوعة، كما تم ضبط كل من، محمد . م . أ 51 سنة موظف، ومقيم بمركز المنيا، وبحوزته 140 قرصا لعقار التامول المخدر، ومحمد . إ . ز 31 سنة عامل، ومقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته عدد 11 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن 25 جراما، وعدد 78 قرصا لعقار الترامادول المخدر ، بقصد الاتجار.

فيما تم فحص 20 عينة للسائقين فى إطار الحملة المقررة للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، والتى أسفرت عن إيجابية 4 عينات لسائقين، متعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 1915 مخالفة مرورية، تضمنت ، (44 دراجة بخارية – 3 سيارات- 814 مخالفة دراجة بخارية – 1054 مخالفة سيارات.

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