تعرف على أضرار نقص فيتامين ب12.. أهمها التنميل المستمر

هل تعانى على الدوام من حالة تنميل بأجزاء معينة من الجسم؟ هل حاولت مرارًا التخلص من هذه المشكلة؟ يطمئنك الأطباء أن بعض حالات التنميل المتكرر والمستمر، ما هو إلا دلالة واضحة لدى البعض على نقص نسب فيتامين ب 12 من أجسامهم بشكل ظاهر.>وفى هذا الفيتامين المهم، يحدثنا الدكتور محمود عطية أخصائى الجهاز الهضمى، موضحًا أن فيتامين ب 12 أحد أهم الفيتامينات التى لابد من أن تتوافر فى الجسم بنسب جيدة تجعل الجسم لا يعانى من مشكلات بالأطراف أو غيرها، وتقيه من الكثير من الأعراض المرضية.

وتابع الدكتور عطية معددًا مجموعة من الأضرار الصحية والمتكررة لنقص هذا الفيتامين بشكل فاعل فى نسبته فى الجسم، ما يسبب الإصابة بالتنميل الدائم فى القدمين والساقين بشكل خاص، إضافة إلى إمكانية زحف خطر التنميل إلى أماكن أخرى بالجسم كالأكتاف، والذراعين، كذا الشعور بالوهن والضعف العام والكسل، ويحدث مشكلات حقيقة بالأعصاب، كما أن الإصابة بفقر الدم محتملة عند نقص نسب هذا الفيتامين.