نصائح لتجنب انتفاخ البطن وترهلها.. أهمها متاكلش فاكهة بعد البروتين

انتفاخ البطن وزيادة حجمها أو ما يعرف بالكرش، من أكبر المشاكل التى يواجهها البعض.. فى السطور التالية يقدم أخصائى السمنة والنحافة، الدكتور خالد يوسف، أهم النصائح التى تقى من انتفاخ البطن وترهلها، وزيادة حجمها وهى:

- تناول ما لا يقل عن ثلاثة لترات من الماء يوميا، فالماء يمنح الشعور بالشبع ويحد من تناول الطعام، كما يساعد على تنظيم عمل الامعاء والجهاز الهضمى.

- تجنب تناول الفواكه بعد الوجبات التى تحتوى على البروتين، حتى لا نسمح لسكر الفاكهة بالتخمر فى المعدة وزيادة أعراض انتفاخها.

- لا تهمل وجبة الإفطار، واحرص على تناولها مبكرا فهى قادرة على تنظيم الشعور بالجوع على مدار اليوم.

- احرص على تناول كوب من الزبادى يوميا قبل النوم، على أن يكون آخر طعام تتناوله، فالزبادى يقضى على انتفاخات المعدة، وينظم حركة الأمعاء.

- تناول ما لا يقل عن ثلاثة وجبات غذائية فى اليوم، على أن لا تقل الفترة بين الوجبه والأخرى عن خمسة ساعات، حتى نمنح المعدة فرصتها لهضم الطعام بشكل كامل.