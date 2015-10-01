بالصور.. بدء إزالة أكشاك الباعة الجائلين المخالفة من محيط مترو حلوان

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى حلوان منذ قليل، بالتعاون مع شرطة المرافق فى إزالة الأكشاك والأغراض المخالفة للباعة الجائلين المتواجدين فى محيط محطة مترو حلوان، استعدادا لنقلهم إلى أماكنهم الجديدة بسوقى توشكى وعين حلوان بالقرب من محطة مترو عين حلوان، وذلك بحضور رئيس حى حلوان واللواء إبراهيم عوض مدير شرطة المرافق.

فيما دفعت هيئة نظافة وتجميل القاهرة بعدد كبير من السيارات استعدادا لرفع المخلفات الناتجة عن إزالة الأكشاك المخالفة.

- أمن مركزى وقوات خاصة تنتشر بمحيط مترو حلوان استعدادا لنقل الباعة الجائلين

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