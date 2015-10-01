أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. بدء إزالة أكشاك الباعة الجائلين المخالفة من محيط مترو حلوان

Google+ Print
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى حلوان منذ قليل، بالتعاون مع شرطة المرافق فى إزالة الأكشاك والأغراض المخالفة للباعة الجائلين المتواجدين فى محيط محطة مترو حلوان، استعدادا لنقلهم إلى أماكنهم الجديدة بسوقى توشكى وعين حلوان بالقرب من محطة مترو عين حلوان، وذلك بحضور رئيس حى حلوان واللواء إبراهيم عوض مدير شرطة المرافق.

فيما دفعت هيئة نظافة وتجميل القاهرة بعدد كبير من السيارات استعدادا لرفع المخلفات الناتجة عن إزالة الأكشاك المخالفة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- أمن مركزى وقوات خاصة تنتشر بمحيط مترو حلوان استعدادا لنقل الباعة الجائلين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365