أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البيئة": فتشنا على 16 ألفا و581 مركبة.. 12 ألفا منها تلوث الهواء

Google+ Print
"البيئة": فتشنا على 16 ألفا و581 مركبة.. 12 ألفا منها تلوث الهواء "البيئة": فتشنا على 16 ألفا و581 مركبة.. 12 ألفا منها تلوث الهواء
قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بفحص عادم 16.581 مركبة تعمل بالبنزين أو السولار منذ بداية حملات التفتيش على السيارات، موضحًا أنه وجد 12772 مركبة مطابقة للمواصفات و2727 غير مطابقة،بنسبة 17.6% لافتًا إلى أن الإجراء الذى تتخذه الحملة هو سحب الرخصة من المخالف ومنحه فرصة ثانية لإعادة فحص سيارته مرة أخرى.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت أيضا بالتفتيش على 1082 أتوبيس نقل عام منها 586 مطابقا للمواصفات الفنية و496 غير مطابق للمواصفات.


>- "البيئة" تحيل 135 مصنعا بمحيط "القاهرة" إلى النيابة بتهمة تلويث الهواء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365