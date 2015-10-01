"البيئة": فتشنا على 16 ألفا و581 مركبة.. 12 ألفا منها تلوث الهواء

قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بفحص عادم 16.581 مركبة تعمل بالبنزين أو السولار منذ بداية حملات التفتيش على السيارات، موضحًا أنه وجد 12772 مركبة مطابقة للمواصفات و2727 غير مطابقة،بنسبة 17.6% لافتًا إلى أن الإجراء الذى تتخذه الحملة هو سحب الرخصة من المخالف ومنحه فرصة ثانية لإعادة فحص سيارته مرة أخرى.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت أيضا بالتفتيش على 1082 أتوبيس نقل عام منها 586 مطابقا للمواصفات الفنية و496 غير مطابق للمواصفات.

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