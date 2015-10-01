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اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهما بمحاولة "اقتحام نادى الزمالك"

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اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهما بمحاولة "اقتحام نادى الزمالك" اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهما بمحاولة "اقتحام نادى الزمالك"
تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، تنديدا منهم بما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس نادى الزمالك.

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