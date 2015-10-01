بالصور.. مصرع سائق تحت عجلات سيارة نقل بالشرقية

لقى سائق تروسيكل مصرعه، بعد اصطدامه بسيارة نقل أمام مزلقان الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الصالحية يفيد مصرع سائق تروسيكل تحت عجلات سيارة نقل ونجاة زوجته بأعجوبة، وذلك بسبب قدوم القطار على مزلقان الصالحية ومحاولة سائق سيارة النقل النجاة بسيارته من الاصطدام على المزلقان.

وتبين أن المسئولين فتحوا مزلقان السكة الحديد دون استكمال الأعمال به، وهو ما تسبب فى الحادث الأليم بتصادم سيارة نقل ثقيل بتروسيكل، ما أسفر عن مصرع مستقل التروسيكل، حيث إن المزلقان مغلق لعمل إصلاحات وتجديدات به منذ أكثر من عام، رغم أن ما يتم به من أعمال لا يستغرق أكثر من أشهر قليلة، وذلك بسبب خلافات بين 5 وزارات وهيئة السكة الحديد.

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