اليوم.. ثانى جلسات إعادة محاكمة حبارة وأخرين فى قضية "مذبحة رفح الثانية"

تستكمل اليوم، محكمة جنايات الجيزة، ثانى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة و15 متهما آخرين لاتهامهم بقتل الجنود المصريين فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013.

ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات مرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد سبق وقضت فى ديسمبر من العام الماضى، بمعاقبة حبارة "محبوس" و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.