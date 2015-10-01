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ضبط عاطل بحوزته 215 تذكرة هيروين بكمين فى الصالحية الجديدة

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ضبط عاطل بحوزته 215 تذكرة هيروين بكمين فى الصالحية الجديدة ضبط عاطل بحوزته 215 تذكرة هيروين بكمين فى الصالحية الجديدة
تمكن الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل من محافظة الإسماعيلية، قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين بالصالحية الجديدة وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، عماد إ ش" 34 سنة عاطل ومقيم البعلوة التل الكبير وبحوزته 215 تذكرة هيروين وحجرين بدرة داخل كيس شفاف، ومبلغ مالى وهاتف محمول وذلك في كمين أعد له أثناء قيادته سيارة شيفرولية رقم 64039 نقل إسماعيلية، عند كوبرى الكسارة بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وجار التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

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