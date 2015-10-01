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تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة بالوراق

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تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة بالوراق تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة بالوراق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الوراق حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاتجار وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الوراق تفيد باتجار "م.ف" بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 3 فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته للمضبوطات لبيعها لعملائه، وأخطر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخليه مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365