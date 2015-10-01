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دعوى خلع لزوجة خمسينية ضد زوجها بعد تزوجه عرفيا بأخرى

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دعوى خلع لزوجة خمسينية ضد زوجها بعد تزوجه عرفيا بأخرى دعوى خلع لزوجة خمسينية ضد زوجها بعد تزوجه عرفيا بأخرى
أقامت "سوسن.ع" دعوى خلع ضد زوجها "نجيب.ع" وطالبت فيها بالتفريق بينهما بعد استحالة العشرة معه واكتشافها خيانته لها مع حبيبته السابقة بعد عشرة دامت ٢٥عاما.

وأكملت الزوجة بدعواها التى حملت رقم ٢٠٤٤ لسنة ٢٠١٥: عشت معه سنوات طويلة وأنجبت منه ٣ أولاد تعبت فى تربيتهم وتحملت الكثير، خصوصا أنه كان لا يحبنى وتزوجنى بعد فشله فى الارتباط بحبيبته بسبب رفض أهله لها.

وأكملت بدعواها: عشت معه ٢٥عاما مخلصة فيهم محاولة فيهم أن يرضى بى كزوجة، لكنه كان دائما يشعرنى بالنقص، إلى أن طلقت حبيبته ومن وقتها اختفى من حياتى وذهب إليها رغم كبر سنه ولم يحترم ما بيننا من عشرة وعلمت بعد ٦ أشهر أنه تزوجها عرفيا لكى لا يؤذى أولادها إذا علموا بزواج والدتهم.
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مصر 365