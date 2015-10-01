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حبس عاطل انتحل صفة موظف بحى الهرم للنصب على أصحاب العقارات المخالفة

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حبس عاطل انتحل صفة موظف بحى الهرم للنصب على أصحاب العقارات المخالفة حبس عاطل انتحل صفة موظف بحى الهرم للنصب على أصحاب العقارات المخالفة
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد بحبس "شريف.ق" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانتحاله صفة موظف بحى الهرم وتقاضيه مبالغ مالية من أصحاب العقارات مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بناء بدائرة الحى.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أيمن حمزاوى ضابط بالمرافق، بضبط "شريف.ق" عاطل لاتهامه بالنصب على أصحاب العمارات مقابل عدم تحرير محاضر لهم بالحى، بعد أن ادعى أنه موظف تابع لحى الهرم.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط المياحث من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر وتولت النيابة التحقيقات.
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