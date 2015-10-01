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بالصور.. الدعاية الانتخابية لمرشحى الإسكندرية.. جولات ومؤتمرات

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قام أبو العباس فرحات التركى مرشح المنتزه أول مستقل بعمل مسيرات وجولات بين أهالى ريف الإسكندرية، للتعريف ببرنامجه الانتخابى والمرور على الأهالى فى منازلهم للتعرف عليه وشرح طريقة انتخابه.

وقال التركى، إنه ملتزم بأقل من الحد الأقصى للدعاية الانتخابية والتى حددته اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى استغلاله الدعاية فى تعليق لافتات بالميادين الرئيسية وواجهات قرى ريف المنتزه، بالإضافة الى مرور سيارات تحمل برنامجه الانتخابى، وكذلك عقد مؤتمرات وجلسات للاستماع إلى مشاكل القرى وحاجاتهم.

من جانبه قام المرشح أحمد إبراهيم أبو اليزيد وشهرته أحمد المغربى بتنظيم مؤتمر انتخابى، بمنطقة الزوايدة التابعة لدائرته الانتخابية المنتزه أول، معلناً عن برنامجه الانتخابى ووضع أوليات أهالى ريف المنتزة فى خطته و قام أبو اليزيد بتوزيع سيارات تحمل صورته وتتغنى بالأغانى الوطنية وسط شوارع دائرته.

ومن جهتها نظمت الحملة الانتخابية لمرشحى حزب النورعن دائرة العامرية وبرج العرب، مسيرة لدعم المرشحين فى العامرية استمرت لأكثر من 3 ساعات قام خلالها مرشحو النور بتبادل الأحاديث مع الأهالى.

وقام مصطفى جمعة مرشح الشباب بدائرة العامرية بتعليق اللافتات الانتخابية وعمل جولات بالدائرة رفقة عدد من كبار العائلات والمرور على الأهالى معلناً عن تنظيم مؤتمر جماهيرى يوم الجمعة المقبل بمنطقة الدخيلة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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