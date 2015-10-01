مرشح حزب التجمع بالإسكندرية: سأسعى لعودة التسعيرة الإجبارية

أعلن أحمد سلامة مرشح دائرة مينا البصل واللبان فردى عن حزب التجمع، عن برنامجه الانتخابى.

حيث قال لليوم السابع إن مصر عانت لأكثر من 30 عاماً من مجالس نيابية ومحلية أنتجت قرارات وقوانين ضد الأغلبية العظمى من شعبنا الصابر وهم العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات والشباب وهى مجالس سيطر عليها رجال الأعمال وأصحاب المصالح والمليارات.

وأضاف: "حين وصلت الأمور إلى طريق مسدود قامت ثورة 25يناير التى أزاحت الرمز "مبارك وأسرته" وتركت باقى الشركاء والفاسدين ليطلوا علينا من جديد للاستيلاء على المجلس التشريعى الجديد. ونحن نعلم أن وطننا الآن فى حالة حرب فى الداخل والخارج،قائلا سأسعى لعودة التسعيرة الإجبارية.

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