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اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 11 متهما بـ"محاولة قتل مرتضى منصور"

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اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 11 متهما بـ"محاولة قتل مرتضى منصور" اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 11 متهما بـ"محاولة قتل مرتضى منصور"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس جلسة محاكمة 21 متهمًا، فى قضية اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهمًا عددا من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك"، وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.

- بالفيديو والصور ..بدء جلسة محاكمة 21 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك

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مصر 365

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