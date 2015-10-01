قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": توقيت الانتخابات الداخلية بالحزب غير مناسب

قال أشرف حلمى أمين التنظيم بحزب المصرى الديمقراطى إن انتخابات الهيئة العليا للحزب والمناصب القيادية بالحزب، التى من المقرر إجرائها غدا الجمعة جاءت فى توقيت غير مناسب، إذ أن الأحزاب والتحالفات الانتخابية تركز حاليا فى انتخابات البرلمان وليس من المعقول أن يجرى الحزب انتخاباته الداخلية ويتناسى الجولات الانتخابية لدعم مرشحيه.

أضاف حلمى لـ"اليوم السابع" أن الانتخابات تجرى على كل المناصب القيادية باستثناء منصب رئيس الحزب، حيث استقرت الهيئة العليا على الإبقاء على الدكتور محمد أبو الغار رئيسا للحزب حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أعلنت عن قبول ما يزيد عن 70 مرشحا فرديا فى انتخابات البرلمان.

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