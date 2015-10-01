للأمهات.. خلل الجينات الوراثية أهم أسباب إصابة طفلك بضمور العضلات

ضعف العضلات أو ما يعرف علميًا بالاعتلال العضلى عند الأطفال أحد الأمراض التى تصيب الأطفال لعوامل وأسباب وأغلبها وراثية. الاعتلال العضلى عند الأطفال

>حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الاعتلال العضلى عند الأطفال هو عبارة عن حدوث درجة من ضمور أو خلل فى عمل الألياف العضلية ليحل مكان تلك الألياف العضلية نسيج آخر غير فعال.

> أهم اسباب الاعتلال العضلى عند الأطفال

>وتتابع د.نهى قائلة: "غالبًا تكون أسباب إصابة الأطفال باعتلال العضلى بسبب وجود خلل فى الجينات الوراثية بجسم الطفل أو نتيجة وجود تاريخ مرضى باعتلال العضلى بالأسرة".

> كيفية تشخيص الاعتلال العضلى عند الأطفال

>وتستكمل د.نهى قائلة: "يتم تشخيص الاعتلال العضلى عند الأطفال من خلال فحص الطفل ولأخذ عينة من العضلة لتشريحها ويلاحظ وجود ضمور بالعضلات ووجود نسيج عضلى أخر غير فعال".

> طرق علاج الاعتلال العضلى عند الأطفال

>وأضافت د.نهى، أنه فى حالة اكتشاف أن الطفل يعانى من الاعتلال بالعضلات يتم خضوعه لبعض طرق العلاج الطبيعى نظرًا لأنه لا يوجد علاج دوائى للاعتلال العضلى.

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شبكةعيونالإخبارية

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