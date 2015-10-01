7 علامات لو ظهرت على جلدك بلاش تهملها ممكن تكون مؤشر لأمراض خطيرة

هناك العديد من أنواع الأمراض الجلدية التى تعطى للشخص علامة ومؤشرا للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، فما هى العلاقة بين ظهور علامات على الجلد والإصابة بالأمراض الأخرى؟

فى هذا السياق، يقدم الدكتور شعبان إبراهيم، أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض العلامات التى يجب عدم اهمالها فى حالة ظهورها على جلدك لأنها ربما تخفى مرض داخلى، ومنها:

1- تكرار الإصابة بالدمامل والحكة شديدة بالمنطقة التناسلية خصوصا فى السيدات، فقد يكون الشخص مريض بالسكر لأنه فى حالة الإصابة بالسكر تتكاثر البكتيريا والفطريات.

2- الإصابة بحكة شديدة فى الجلد مصاحبة باضطراب فى التبول، وهنا يجب إجراء وظائف كلى لأنها قد يكون علامة تدل على إصابتك بأمراض الكلى قد تؤدى إلى الفشل الكلوى.

3- ظهور عقد بنفسجية على الجلد تسمى الحزاز (lichen planus) وظهور خطوط بيضاء داخل الفم قد تكون هناك الإصابة بفيرس سى (التهاب كبدى وبائى).

4- إذا كان هناك حكة شديدة بالجلد واصفرار فى العين والجلد يكون هناك إصابة بالتهاب الكبد، وذلك نتيجة خروج الصفراء إلى الدم وعدم خروجها إلى الأمعاء، وذلك لانسداد القنوات الكبدية (obstructive jaundice).

5- ظهور طبقة سوداء سميكة ناعمة بالرقبة أو تحت الإبط وأحيانا البطن قد يكون هناك اضطراب فى الهرمونات أو هناك فرصة للإصابة بالسكر أو ورم داخلى أو ورم بالغدد الليمفاوية، أو سرطان بالدم، خصوصا إذا كان السن يزيد عن 40 عاما والحالة تسمى الشواك الأسود (acanthosis nigricans)، وقد تكون هذه الطبقة السوداء غير مصاحبة لأى مرض، خصوصا إذا كان الشخص سمينا.

6- ظهور بثور وفقاقيع مائية على سطح الجلد مع حكة شديدة قد تستمر لسنوات قد يصاحب ذلك اضطراب فى الغدة الدرقية والتهاب فى الأمعاء، وقد يتحول إلى سرطان ويسمى بالتهاب الجلد الحلئى الشكل (dermatitis herpetiformis).

7- ظهور بقع بنية أو سوداء مثل النمش على الشفتين مع آلام متكررة بالبطن قد يصاحب هذا أورام بالمعدة أو الأمعاء أو القولون، وقد تكون هذه الاورام حميدة او خبيثة ويسمى المرض (بيتز وجيجهر).