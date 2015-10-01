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الجنزبيل وزيته علاج للمرارة والقولون العصبى

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الجنزبيل وزيته علاج للمرارة والقولون العصبى الجنزبيل وزيته علاج للمرارة والقولون العصبى
زيت الجنزبيل والجنزبيل ذاته أحد أهم هدايا الطبيعة للإنسان، فالجنزبيل يمد الجسم بالكثير من العناصر، وفوائده لا حصر لها ولا يمكن إغفالها، ما يجعله على رأس النباتات المفيدة للجسم والتى تساعده على التخلص من ، فهو من أقوى مذيبات الدهون، ومن أقوى مغلفات للمعدة بغلاف جيد يحميها من القرح المعوية ومضاعفاتها.

وهذا ما أكدت عليه الدكتورة إيناس محمد أخصائية التغذية العلاجية والتى أوضحت فى حديثها لـ"اليوم السابع" أن الزنجبيل له الكثير من الفوائد المعروفة، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن زيت الجنزبيل أيضا أو الجرنجول كما يطلق عليه البعض له الكثير من الخواص المفيدة لأنه عبارة عن كمستخلص الزنجبيل بشكل أقوى ومركز.

ولذا أوضحت أخصائية التغذية أنه سبب فى زيادة معدلات الحرق وأكدت التجارب على أنه يساعد فى علاج مشكلات المرارة، كما أنه يساعد على تحسين حالة القولون العصبى الملتهب، لأنه يقى الجسم من الإصابة بالزوائد القولوينة على المدى البعيد فيصبح أكبر واق لها، وجرعته المثالية تتمثل فى إضافته على الطعام (ملعقة صغيرة)، أو إضافته للمشروبات العشبية كالينسون، وزيادة تناول ثمر الزنجبيل فى الطعام سواء البودرة أو الثمر القطع.

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مصر 365

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