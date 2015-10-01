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الإسراف فى تناول السكر يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

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الإسراف فى تناول السكر يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب الإسراف فى تناول السكر يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب
تناول الحلوى والسكريات، يعد لدى البعض من أهم أركان نظامهم الغذائى، وعلى الرغم من أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيره، إلا أن أشهر تلك الأمراض هى السمنة وزيادة الوزن، وارتفاع فرص الإصابة بمرض السكرى.

فيما يضيف الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أمراض القلب إلى قائمة الأمراض التى يتسبب تناول السكر فى الإصابة بها.

فى البداية يؤكد خالد أن أحدث الدراسات التى أجريت بشأن رصد الآثار الجانبية للإسراف فى تناول السكر، أشارت فى نتائجها إلى كون هذا العنصر يعد سببا رئيسيا فى الإصابة بأمراض القلب.

فالسكر يعمل على خفض نسبة عالية الكثافة والتى تعد الأكثر فائدة لجسم الإنسان فى مقابل أنه يرفع من نسبة الدهون الثلاثية الضارة والتى تلعب دورا أساسيا فى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

كما تساعد على زيادة فرص التعرض لتصلب الشرايين وانسدادها، وهو ما يعد من الأسباب المباشرة للإصابة بالسكتات القلبية وتصلب شرايين القلب.

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مصر 365

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