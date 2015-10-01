الجيش الليبى يرصد خروج جرافات بالمحور الغربى ببنغازى تتجه إلى غرب البلاد

رصدت الكتيبة "309" التابعة للجيش الليبى خروجا غير اعتيادى للجرافات من منطقتى قنفودة وبوفاخرة بمدينة بنغازى، بعد ميناء المريسة بالمحور الغربى.

وقال الناطق الرسمى باسم الكتيبة المنذر الخرطوش، فى تصريح مساء أمس، إنه تم رصد العديد من الجرافات الخارجة من المحور الغربى لمدينة بنغازى باتجاه الجهة الغربية.

وأوضح الخرطوش أنه تم رصد هذه الجرافات بعد تجهيز رادار بحرى من قبل أفراد الكتيبة لرصد أى قطة تتحرك فى عرض البحر.

وأكد الخرطوش أن هذا الرادار البحرى يؤمن الساحل بمدينة بنغازى ومتصل بجميع أجهزة الاتصال لإعطاء التنبيهات عن أى تحركات مشبوهة.