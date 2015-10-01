أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يرصد خروج جرافات بالمحور الغربى ببنغازى تتجه إلى غرب البلاد

Google+ Print
الجيش الليبى يرصد خروج جرافات بالمحور الغربى ببنغازى تتجه إلى غرب البلاد الجيش الليبى يرصد خروج جرافات بالمحور الغربى ببنغازى تتجه إلى غرب البلاد
رصدت الكتيبة "309" التابعة للجيش الليبى خروجا غير اعتيادى للجرافات من منطقتى قنفودة وبوفاخرة بمدينة بنغازى، بعد ميناء المريسة بالمحور الغربى.

وقال الناطق الرسمى باسم الكتيبة المنذر الخرطوش، فى تصريح مساء أمس، إنه تم رصد العديد من الجرافات الخارجة من المحور الغربى لمدينة بنغازى باتجاه الجهة الغربية.

وأوضح الخرطوش أنه تم رصد هذه الجرافات بعد تجهيز رادار بحرى من قبل أفراد الكتيبة لرصد أى قطة تتحرك فى عرض البحر.

وأكد الخرطوش أن هذا الرادار البحرى يؤمن الساحل بمدينة بنغازى ومتصل بجميع أجهزة الاتصال لإعطاء التنبيهات عن أى تحركات مشبوهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365