التعاون الخليجى يدعو المجتمع الدولى بمناصرة فلسطين لإقامة دولته المستقلة

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى المجتمع الدولى إلى الوقوف مع الشعب الفلسطينى ومناصرته والدفاع عن حقه المشروع الذى كفلته القوانين الدولية بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى، مؤكدا أن كفاح الشعب الفلسطينى أصبح مثالا عالميا على الإرادة والعزيمة والتصميم.

جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى خلال مشاركة الزيانى بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى الاحتفال برفع علم دولة فلسطين على مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الأربعاء وحضر الحفل عدد من وزراء الخارجية العرب، ورؤساء الوفود والوزراء وممثلى المنظمات الدولية.

وقد هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الرئيس الفلسطينى محمود عباس والشعب الفلسطينى الشقيق بهذه المناسبة التاريخية التى تعبر عن عزيمة و اصرار الشعب الفلسطينى على تأكيد حقه الشرعى فى اقامة دولته المستقلة، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذه المناسبة، مشيدا بالدعم الذى تقدمه دول العالم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب مظلوم عانى ويعانى شتى أنواع القهر والحرمان من الاحتلال الاسرائيلى .

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