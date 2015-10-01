جامعة قنا تبدأ العام الجامعى بافتتاح الملتقى الإعلامى الأول بمشاركة 20 جامعة

تستقبل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، 20 جامعة ومعهدا حكوميا، للمشاركة فى فعاليات الملتقى الأعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الأعلام فى مصر فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر القادم، وذلك بحضور شخصيات عامة وإعلامية وفنية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، إلى أن الملتقى يهدف إلى التواصل الطلابى بين طلاب الإعلام بمصر والتأكيد على أخلاقيات الممارسة الإعلامية والسلوك المهنى، وذلك من خلال العديد من الندوات التى تهدف أيضاً لتوعية طلاب الاعلام بخطورة الإرهاب على المجتمع والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى، وخطورة حروب الجيل الرابع على الأمن القومى المصرى، بجانب إقامة العديد من ورش العمل أثناء فعاليات الملتقى لمناقشة تحديات التعليم الإعلامى ومشاكل التدريب العملى لطلاب الاعلام بمشاركة خبراء وأكاديميين.

وأضاف السيد، بأن الملتقى به العديد من المسابقات بين الجامعات المشاركة فى مجال المطبوعات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وحملات العلاقات العامة فى مجال التوعية بالإرهاب وبالمشروعات القومية الجديدة ومكافحة التحرش والتوعية المرورية، بالإضافة للحفل الفنى الذى يشارك فيه الفنان على الحجار وفرق الفنون الشعبية وعروض مسرحية متنوعة من قبل الجامعات المشاركة فى الملتقى.